PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri ve güvenlik korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-22 Operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Selçuk Kaya

