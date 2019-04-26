PKK'ya darbe! Gri kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Diyarbakır Lice'de dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten ilk tespitlere göre; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori'de aranan Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş isimli 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.