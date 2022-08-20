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PKK'ya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
PKK'ya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

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