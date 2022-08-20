PKK'ya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.



Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vQO8Agz9Gm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022

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