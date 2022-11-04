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PKK'ya darbeye devam! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbeye devam! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
PKK'ya darbeye devam! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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