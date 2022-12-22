PKK'ya geçit yok! 3 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0bd4eMZgYr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2022

İLGİLİ HABER Cudi’de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi

İLGİLİ HABER Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

İLGİLİ HABER Hava destekli operasyonda sıkışan 4 terörist teslim oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.