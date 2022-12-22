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PKK'ya geçit yok! 3 terörist daha etkisiz halde

PKK'ya geçit yok! 3 terörist daha etkisiz halde
PKK'ya geçit yok! 3 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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