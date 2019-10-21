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PKK'ya katılım sağlamaya çalışan şahıslar polis engeline takıldı

PKK'ya katılım sağlamaya çalışan şahıslar polis engeline takıldı
PKK'ya katılım sağlamaya çalışan şahıslar polis engeline takıldı

Van’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yaptırılmak istenen 6 kişi ile bu şahısların katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 8 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1-20 Ekim 2019 tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 6, bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 8 işbirlikçi olmak üzere 14 şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca 6'sı adli kontrol şartıyla serbest, 8'i tutuklanmıştır. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü ‘Suça Sürüklenen Çocuklar' olarak ailelerine teslim edilmiştir. Tutuklanan 8 şüpheliden 4'ü Suriye uyrukludur” denildi.

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