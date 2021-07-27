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PKK/YPG terör örgütünün hain planı deşifre oldu

PKK/YPG terör örgütünün hain planı deşifre oldu
PKK/YPG terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Suriye’nin Haseke kentinde terör örgütünün elinden kaçak çocuk yaştaki 2 terörist Türk polisine teslim oldu. Çocukların kültürel ve sosyal etkinliklere götürülme bahanesiyle kandırıldıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'de örgüte eleman bulamayan PKK/YPG terör örgütü küçük yaştaki çocukları kandırmaya çalışıyor. Haseke kentinde 2 çocuk çeşitli kültür etkinliklerine götürme bahanesiyle kandırıldı. Çocuklara silahlı eğitim veren PKK/YPG terör örgütü, 15 yaşındaki bir erkek ile 16 yaşındaki bir kız çocuğunu örgüte katmaya çalıştı. İdeolojik ve silahlı eğitim verilen çocuklar 2 ay sonra örgütün elinden kaçmayı başardı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu teslim olan çocuklar, yaşları küçük olduğu gerekçesiyle koruma altına alındı.

 

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