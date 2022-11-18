PKK/YPG'li firari terörist Bilal Hassan'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

13 Kasım Pazar günü 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Saldırı sonrası yapılan çalışmalarda olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, eylemin kilit ismi Ahlam Al Bashır'la “karı-koca” süsü vererek Türkiye'ye gelen firari şüpheli Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı. Hassan'a ait olduğu belirlenen görüntülerde, PKK/YPK üyesinin bir araçtan inerek yolda yürüdüğü ve cep telefonu ile görüştüğü görülüyor.

Sadık Kahraman

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