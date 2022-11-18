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PKK/YPG'li firari terörist Bilal Hassan'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

PKK/YPG'li firari terörist Bilal Hassan'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
PKK/YPG'li firari terörist Bilal Hassan'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili eylemin kilit isimlerinden firari PKK/YPG üyesi Bilal Hassan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bombayı caddeye koyan terörist Ahlam Al Bashir'in “karı-koca” rolü yaptığı Hassan'ın, bir araçtan inerek yolda yürüdüğü görülüyor.

PKK/YPG’li firari terörist Bilal Hassan’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

13 Kasım Pazar günü 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Saldırı sonrası yapılan çalışmalarda olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, eylemin kilit ismi Ahlam Al Bashır'la “karı-koca” süsü vererek Türkiye'ye gelen firari şüpheli Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı. Hassan'a ait olduğu belirlenen görüntülerde, PKK/YPK üyesinin bir araçtan inerek yolda yürüdüğü ve cep telefonu ile görüştüğü görülüyor.

Sadık Kahraman

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