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PKK/YPG'li teröristler sınıra yakın yerlerdeki mevzilerden çekildi

PKK/YPG'li teröristler sınıra yakın yerlerdeki mevzilerden çekildi
PKK/YPG'li teröristler sınıra yakın yerlerdeki mevzilerden çekildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) askerlerini Suriye’den çekmesinin ardından Fırat’ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Fırat'ın doğusunda bulunan Türkiye'ye yakın mevziler de boşaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından mevzi, hendek ve tünel çalışmalarına hız veren PKK/YPG'li teröristler, ABD askerlerinin ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mevzilerden çekildi. Hendekler boşaltılırken, tünellerde ise hiçbir nöbetçi ya da hareketliliğin olmaması dikkat çekti.

Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri ise elleri tetikte nöbet tutmaya devam ediyor. ÖSO birlikleri 24 saat boyunca nöbet tutarak, karşı taraftaki hareketliliği de anbean gözlüyor .

İsmail Coşkun - Lider Olgun - İsmail Bulut
 

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