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PKK/YPG'liler toplantı halinde görüntülendi

PKK/YPG'liler toplantı halinde görüntülendi
PKK/YPG'liler toplantı halinde görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından PKK/YPG’lileri korku sardı. Geçtiğimiz günlerde ABD askerleri nöbet tutarken hendek ve tünel kazan YPG/PKK’lılar bugün kazdıkları hendek ve tünellerin başında toplantı halindeyken İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.

PKK/YPG’liler toplantı halinde görüntülendi - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Münbiç sınırları Seyade bölgesinde ABD askerleri nöbet tutarken hendek ve tünel kazarken görüntülenen YPG/PKK'lıları ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından korku sardı. Bugün ise aynı noktada ABD askerlerinin olmadığı görüldü. Daha önceden ABD askerlerinin korumasıyla hendek ve tünel kazan teröristler bugün aynı noktada toplantı halinde görüntülendi. Görüntülerde PKK/YPG'li teröristin Seyade dağının tepesinde hendek ve tünellerin başında toplantı halinde olduğu görüldü.

"5-6 kişiyi toplantı halinde gördük, korkuyorlar"
Seyade bölgesinde nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu güçlerinden Ebu Macid, "Seyade Dağlarına karşı nöbet tutuyoruz. 5-6 gün önce gazeteciler de buradayken ABD askerleri görünüyordu, sayıları çok fazlaydı. Gece gündüz kontrol ediyoruz. Bugün 5-6 kişiyi toplantı halinde gördük. Korkuyorlar. Türk kardeşlerimize teşekkür ederiz, hep bizimleler" ifadelerini kulandı.  

İsmail Coşkun - Lider Olgun - İsmail Bulut

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