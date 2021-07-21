İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plajda hırsızlık kamerada

Plajda hırsızlık kamerada
Plajda hırsızlık kamerada

İstanbul Silivri’de plajda denize giren kişinin fiyatı bin dolar değerindeki kol saatini çalan şahılar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Plaj hırsızlığı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Plajda hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yeri önünde, 4 Temmuz tarihinde bir kişinin fiyatı bin dolar olan kol saati ve 120 lira parası çalındı. Konu ile ilgili çalışma yapan Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın eşkalini belirledi. Eşkali belirlenen N.T. ve E.T. isimli şahıslar 18 Temmuz tarihinde Esenler'de yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman



 

İLGİLİ HABER
Pendikte kiraladığı araçla hırsızlık yaptı Pendik’te kiraladığı araçla hırsızlık yaptı
İLGİLİ HABER
Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.