İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu

Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu
Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu

Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli yağmurda kayıp savrulan motosikletin bayan sürücüsü yaralandı. 112 ekiplerinin sağanak yağmurda yaralıya zor şartlarda müdahale ettiğini gören duyarlı bir esnaf sahilde bulunan çay bahçesinden söktüğü şemsiyeyi alıp yardıma koştu. Şemsiyeyi açan esnaf yaralı kadın ve sağlık ekiplerinin ıslanmasını önledi.

Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik sahil yolunda gece 00:00'da yaşandı. İznik'te 2 gündür devam eden sağanak yağmur dün gece de devam etti. Şiddetli yağmurda seyrederken kontrolden çıkıp savrulan motosikletin üzerinden düşen sürücü Seda Oral (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına sağanak yağmur altında müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada bir esnaf sahildeki bir çay bahçesinden aldığı dondurma şemsiyesini yaralı kadın ve 112 ekiplerinin üzerine açıp ıslanmalarına engel oldu. Şemsiye ile ambulansa kadar götürülen yaralı kadın İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Mehmet Buldu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.