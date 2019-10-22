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Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı

Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı
Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı

Gaziantep’te plakasız araçlarla kapkaç yapan 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep'te son dönemlerde meydana gelen 4 ayrı kapkaç olayı ardında harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olaylarında kullanılan araçların peşine düştü. kimliklerin gizlenmesi için plakasız araçlarla suçun işlendiğini belirleyen ekipler, önce kapkaç olaylarında kullanılan 4 araca ardından ise şahıslara ulaştı. Gözaltına alınan şahıslar, yasal işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öykü Sena Gülen

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