Plakayı siyah bantla değiştiren sürücü trafik polisinden kaçamadı

Kuşadası ilçesinde Selçuk yönünde bulunan kent güvenlik kameraları, ilçeye sabah saatlerinde giriş yapan bir beton kamyonetinin plakasının başka bir binek otomobiline ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen motorize trafik ekipleri, kamyoneti bir süre takip ettikten sonra otogar kavşağında durdurdu. Plakayı kontrol eden trafik polisleri, rakam ve harflerle oynandığını fark etti.

Eşber Okayer

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