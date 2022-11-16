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Plakayı siyah bantla değiştiren sürücü trafik polisinden kaçamadı

Plakayı siyah bantla değiştiren sürücü trafik polisinden kaçamadı
Plakayı siyah bantla değiştiren sürücü trafik polisinden kaçamadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kullandığı kamyonetin muayenesi olmadığı için plakadaki harf ve rakamları siyah renkli bantla değiştiren sürücü, motorize trafik polisleri tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçesinde Selçuk yönünde bulunan kent güvenlik kameraları, ilçeye sabah saatlerinde giriş yapan bir beton kamyonetinin plakasının başka bir binek otomobiline ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen motorize trafik ekipleri, kamyoneti bir süre takip ettikten sonra otogar kavşağında durdurdu. Plakayı kontrol eden trafik polisleri, rakam ve harflerle oynandığını fark etti.

Eşber Okayer

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