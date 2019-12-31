İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB'ye bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar da gökyüzünü kapladı.

Öte yandan, fabrikayı saran alevlerde havadan görüntülendi.

Ali Göç - Turan Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.