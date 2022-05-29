Plastik fabrikasının depo bölümü alev alev yandı, 1 işçi dumandan etkilendi

Yangın, saat 09.00 sıralarında Pelitli Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri ise fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Öztürk

