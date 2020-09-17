PlayStation 5'in tahmini Türkiye fiyatı

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği PlayStation5'in tanıtımı yapıldı. Sony tarafından yapılan tanıtımda oyun konsolunun çıkış tarihi ve fiyatı da duyuruldu. İki farklı sürümle karşımıza çıkacak olan konsolun disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar, disk girişi olmayan sürümünün fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

Çıkış tarihi

ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan oyunseverler, konsola 12 Kasım tarihinde ulaşabilecek. Dünyanın geri kalan ülkelerinde söz konusu oyun konsolunun çıkış tarihi 19 Kasım olarak bildirildi.

Türkiye'de tahmini fiyatı

PS5'in Türkiye'deki hayranları dolar bazından açıklanan fiyat üzerinden ülkemizdeki satışa rakamını tahmin etmeye çalışıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunuyor. Öncelikli olarak oyun konsollarına uygulanan gümrük vergisi ve KDV oranlarının hesaplanması gerekiyor. Nisan ayında Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile oyun konsollarının ithalatında 1 Ekim tarihine kadar yüzde 50 oranın ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 1 Ekim'den sonra ise bu vergi yüzde 20 olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 18 olarak uygulanacak KDV'yi de hesaba katarsak ortaya tahmini bir rakam çıkıyor.

PS5, 30 Eylül'den sonra ülkemize gireceği için fiyatının, değişen hafıza kapasitesine göre 5 bin 500 TL - 7 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu noktada markanın Türkiye'deki fiyat politikası da çok önemli görülüyor. Türkiye pazarında bulunan diğer oyun konsollarının bedellerine göre bir fiyatlama yapabilir.

Playstatıon 5 özellikleri

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

Ali Canberk Özbuğutu