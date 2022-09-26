Playstore'la UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection ön siparişte

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, yeni ve birbirinden popüler oyunları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, UNCHARTED serisinin merakla beklenen ve serinin 4'üncü oyunu ‘Bir Hırsızın Sonu' ile serinin yan oyunu ‘Kayıp Miras'ı bir arada bulunduran ‘UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection'da bilgisayar oyuncuları için ön siparişe özel indirim imkanınyla Playstore'da satışa sunuluyor. Dijital oyun alışveriş platformu, oyunseverlere ödeme yöntemi konusunda da çeşitlilik sunuyor. Bilgisayar oyuncuları, platform üzerinden yapacakları UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection ön siparişinde tüm satın alımlarda tercih edilebilen mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı gibi geniş ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Sevilen serinin 4'üncü oyunu olan ‘UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu' 150'den fazla mecra tarafından yılın en iyi oyunu seçilen ve oyun tutkunlarına beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunan çok özel bir aksiyon- macera oyunu. Serinin diğer oyunları gibi yüksek tempoya ve bol sayıda bulmacaya sahip olan oyun, baş kahraman Nathan Drake'in hikayesini tamamlayan önemli olaylara birinci elden tanıklık etme imkanı sağlıyor.

‘UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection' ön siparişi hakkındaki tüm detaylara playstore.com/ adresi ve platformun sosyal medya hesaplarından ulaşıldığı belirtildi.

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