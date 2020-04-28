Plazma için alınan kan 7 dakikada taranacak

Gaziantep Üniversitesi iş birliği ile uygulamaya konulan yeni teknolojide alınan kanın zararlı maddelerden arındırılması işlemi 24 saatten 7 dakikaya indi. Japonya'dan getirilen teknolojinin yoğun bakım yatış süresini kısaltıp ölüm oranlarını azalttığını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür “B vitamini ile kombine edilmiş ışınlama sistemi zararlı maddeleri yok ederken plazmanın faydasını azaltmıyor. Bu şekilde hazırlanan plazma solunum sıkıntısına yol açan akciğerlerdeki iltihabı yok ediyor. Hasta daha rahat ediyor” dedi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da “Bugüne kadar koronovirüs enfeksiyonuna maruz kalan 30 bin hasta iyileşti. Kızılay üç bin 805 bağış ile doğrudan temas sağladı. Bin 490'ının kan bağışı yapabileceği belirlendi. İmmün plazma için bin 909 talep geldi. Bunların 697'si Kızılay, 300'ü de diğer merkezlerden karşılanmış oldu. Bugüne kadar bine yakın immün plazma tedavisi yapıldı” diye konuştu. Kınık, bir biyobanka kurulacağını ve alınan plazmaların eksi 25 derecede dondurularak daha sonra ikinci, üçüncü dalga salgında kullanabilmek için saklanacağını söyledi.

​Türkiye Gazetesi