İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plazma için alınan kan 7 dakikada taranacak

Plazma için alınan kan 7 dakikada taranacak
Plazma için alınan kan 7 dakikada taranacak

Türk Kızılay, koronavirüs tedavisinde en etkili metotlardan birisi olan immün plazma uygulamasını daha hızlı, daha etkili ve daha güvenli hâle getiren üst düzey teknolojiyi kullanmaya başladı.

Gaziantep Üniversitesi iş birliği ile uygulamaya konulan yeni teknolojide alınan kanın zararlı maddelerden arındırılması işlemi 24 saatten 7 dakikaya indi. Japonya'dan getirilen teknolojinin yoğun bakım yatış süresini kısaltıp ölüm oranlarını azalttığını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür “B vitamini ile kombine edilmiş ışınlama sistemi zararlı maddeleri yok ederken plazmanın faydasını azaltmıyor. Bu şekilde hazırlanan plazma solunum sıkıntısına yol açan akciğerlerdeki iltihabı yok ediyor. Hasta daha rahat ediyor” dedi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da “Bugüne kadar koronovirüs enfeksiyonuna maruz kalan 30 bin hasta iyileşti. Kızılay üç bin 805 bağış ile doğrudan temas sağladı. Bin 490'ının kan bağışı yapabileceği belirlendi. İmmün plazma için bin 909 talep geldi. Bunların 697'si Kızılay, 300'ü de diğer merkezlerden karşılanmış oldu. Bugüne kadar bine yakın immün plazma tedavisi yapıldı” diye konuştu. Kınık, bir biyobanka kurulacağını ve alınan plazmaların eksi 25 derecede dondurularak daha sonra ikinci, üçüncü dalga salgında kullanabilmek için saklanacağını söyledi.

​Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.