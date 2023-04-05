Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı

Osmanlı tarihinin önde gelen komutanlarından biri olan ve Plevne‘de verdiği destansı mücadeleyle tarihe geçen Gazi Osman Paşa, vefatının 123'üncü yılında Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında anıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Gaziosmanpaşa ilçe müftüsü Paşa Bektaş kabri başında dua okudu. Anma törenine, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kılıç, Plevne Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Törenden sonra Başkan Usta ve beraberindekiler eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kabrini ziyaret etti.

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Hasan Tahsin Usta, “Tarih yüzyıllar öncesini gösterdiğinde amansız bir mücadeleyle vatanı uğruna, değerleri uğruna, bayrağı uğruna bizim uğrumuza bir meydan muharebesinde direnen ve ülkesini asla teslim etmeyen bir komutanı burada yâd ediyoruz. Aslında komutandan öte büyük bir kahramanın tarihe ismini yazdıran ve o isimle birlikte bugüne kadar aralıksız anılan çok değerli bir kahramanın ölüm yıldönümünde birlikteyiz. Bizde Gaziosmanpaşa ilçesi olarak böyle büyük bir insanın ismiyle anılmış olmanın onuru ve gururuyla bugünlere getirmeye bu sorumluluğu geleceğe yansıtmaya çalışıyoruz.

Usta konuşmasının devamında “Allah böyle güzel insanları, kahramanları ecdadımızdan bugünlere geldiği şekliyle sizlerle gelecek güzel taşımış olsun. Tarihi, kültürü güçlü olan milletler güçlü olur. Tarihine sahip çıkan geleceği kendisi planlar, gelecekle ilgili hayallerini ortaya koyar. Tarihini hiçe sayan milletlerde aslında gelecekle ilgili hayal kuramazlar” dedi.

Plevne Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammed Emin Üner, “Çarpıştığı ülkenin komutanı tarafından bile tebrik edilen bir komutana sahip olmak gerçekten çok önemli ve çok güzel bir duygu. Özellikle onun isminin verdiği bir yerde yaşamak ve okumak gerçekten çok güzel. Bugünde duamızı ettik. Güzel bir etkinlikti başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Caner Sönmez - Davut Has

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