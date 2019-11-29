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Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül

Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül
Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül

Vestel Elektronik, tasarım alanındaki dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından Plus X Award’da, 9 ürünüyle toplam 26 ödül aldı.

Vestel Elektronik 2019-2020 Plus X Award'da tasarım, yüksek kalite ve işlevsellik gibi kriterler açısından değerlendirilen 9 ürünüyle 26 ödül almaya hak kazandı. Yenilikçi teknoloji ve kullanım kolaylığı sunan tasarımlarıyla Vestel Elektronik, uluslararası arenada güçlü teknoloji şirketlerini geride bırakarak ödül organizasyonuna damga vurdu.

Plus X Award kapsamında Vestel'in AC ve DC Tipi Elektrikli Şarj Üniteleri yüksek kalite ve tasarım ödüllerini alırken, gençler için taşınabilir TV tasarımı ise inovasyon, yüksek kalite, tasarım ve işlevsellik olmak üzere 4 ödüle layık görüldü.

Vestel'in dikkat çekici tasarımlarından özelleştirilebilir TV standı yüksek kalite, tasarım ve kullanım kolaylığı ödüllerini aldı. Mermer ve cam malzemeden TV stand tasarımı ise yüksek kalite, tasarım ve işlevsellik ödüllerini topladı. Pille çalışan TV tasarımı hem yüksek kalite ve tasarım hem de işlevsellik ve kullanım kolaylığı ödüllerini aldı. Yeni nesil sınırsız TV yüksek kalite ve tasarım ödüllerini alırken, ses sistemi entegrasyonlu TV stand tasarımı ise yüksek kalite, tasarım ve işlevsellik ödüllerine layık görüldü.

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