Podolski ve Charr, arabalarını Orkan Şahin'e modifiye ettirdi

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ve Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mahmoud Charr da otomobillerini Orkan Şahin'e modifiye ettirdi.

Otomobil tamircisi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Orkan Şahin, henüz çocukken babasının yanına giderek otomobil tamiriyle ilgilenmeye başladı. Yaşıtları oyuncaklarla oynarken, o henüz 6 yaşında motor silindir kafasını sökerek, herkesi hayrete düşürdü. İsmi ‘Otomobilin dahi çocuğu olarak anılmaya başlandı'. Ardından bu dalda meslek yapan Şahin, yine aynı dalda üniversite eğitimi alarak kendi atölyesini açtı. Antik otomobillere ilgi duyan Orkan Şahin, yaptığı klasik otomobil modifasyonu ile kısa sürede Almanya'nın Köln kentinde büyük bir üne sahip olurken, ismi tüm dünyada tanındı. Ardından birçok televizyondan teklif alan Şahin, modifiye üzerine programlar yapmaya başladı.

Podolski'nin istediği aracı ABD'de buldu

Adını dünyaya duyurmasıyla birçok ünlü Orkan Şahin'in kapısını çalmaya başladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Türk sevdalısı Alman oyuncu Lukas Podolski de 1962 yapımı Mustang marka bir otomobil istediğini belirterek Orkan Şahin'e müracaat etti. Podolski'nin istediği aracı tüm dünyada aramaya başladığını belirten Orkan Şahin, "Bu otomobili Amerika'da bulduk ve hemen oraya giderek aracın son haline baktık ve iyi durumda olduğunu gördük. Almanya'daki atölyeme getirerek çalışmalara başladık. Titiz bir işçiliğin sonunda otomobili Podolski'ye teslim edince yüzündeki mutluluk görmeye değerdi. Çok memnun oldu ve hemen aracı alarak turlar atmaya başladı. O günden sonra çok iyi dost olduk. Zaten kendisi Türkiye ve Türkleri çok seven birisi. Bu çalışmamızı televizyon programımda yayınladık" dedi. Bu arada dünyaca ünlü isimler de kendisine otomobillerini restore etmesi için tekliflerde bulundu. Dünya Ağır-Sıklet boks şampiyonu Manuel Charr, ve isminin açıklanmasını istemeyen iş insanı, sanatçı, sporcu ve TV starları hayallerindeki antik otomobilleri Orkan Şahin'e restore ettirdi.

"Ülkemize bu işi götüreceğiz"

Ayrıca Türkiye'de büyük bir yatırım planladıklarını belirten Gentlemen's Motor Clup şirketinin patronu Orkan Şahin, "Bin metrekare alana dev bir tesis kurarak, bu işi ülkemize götürmeyi planlıyoruz. Dünya çapında edinmiş olduğum bilgi, tecrübe ve müşterilerimi ülkemize götürerek bu dalda gelişmesini sağlamak istiyorum. Ülkemizde bu dalda profesyonel eleman yetiştirerek, ekonomisine katkıda bulunmayı planlıyorum. Ayrıca sadece ünlüler için otomobil yapmıyorum, klasik otomobil tutkusu olan herkes için istediği aracı dünya çapında araştırıyorum. Alımını yaparak, getirip restorasyonunu yapıp teslim ediyorum" şeklinde konuştu.

Şirketin basın danışmanı Vedat Alyaz, da araçları bir cerrah titizliği ile çalıştıklarını belirterek, "Orkan Şahin bu alanda dünyada bir numara olma yolunda ilerliyor. Otomobilin Picasso'su olarak anılıyor modifasyon dalında. Şu an Türkiye'de otomobil restorasyonu yapacağımız bir yer açabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yapmış olduğumuz televizyon programlarını Türkiye'de yayınlamak isteyen televizyon kanallar olursa kendileriyle görüşmeye de hazırız" ifadelerini kullandı.