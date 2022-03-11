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Podolyak: 'Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor'

Podolyak: 'Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor'
Podolyak: 'Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Orta Doğu’dan 16 bin gönüllünün Ukrayna’da Rus saflarında savaşacağı açıklamalarına karşılık veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “Ukrayna’da Suriye senaryosu uygulanması amaçlanıyor” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki son durum ile ilgili sabah saatlerinde Ukrayna Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Şoygu, Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya saflarında Ukrayna'da savaşa katılabileceğini söyledi.

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Rusya tarafından yapılan açıklamalar üzerine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçladığını söyleyerek, "Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DEAŞ militanının aceleyle kiralandığını duyurdu. DEAŞ'ın olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulama girişiminin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak
 

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