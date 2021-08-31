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Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı

Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı
Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı

Karaman'da 27 yaşındaki genç, pastaneye poğaça almaya giderken husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki pastaneye poğaça almaya gittiği öğrenilen B.U (27), kaldırımda yürüdüğü sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı.

B.U, omuzuna ve ayak bileğine isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsın kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Dağlı
 

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