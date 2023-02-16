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Polat Abay, Karşıyaka'dan ayrıldı

Polat Abay, Karşıyaka'dan ayrıldı
Polat Abay, Karşıyaka'dan ayrıldı

Karşıyaka’ya sezon başında transfer olan ve beklentileri karşılayamayan Polat Abay, Nazilli Belediyespor'a transfer oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminde hareketli saatler geçirmeye devam ediyor. Kadrosuna Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz ve Soner Birinci'yi katan yeşil-kırmızılılar, Ali İhsan Furkan Deniz ve Kerem Pala'dan sonra Polat Abay'la da yollarını ayırdı. 19 yaşındaki oyuncu, Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor'a transfer oldu. Bu sezon Karşıyaka formasıyla 12 maça çıkan 2003 doğumlu kanat oyuncusu, skor katkısı veremedi.

Hasan İnce

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