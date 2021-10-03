Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 16.30 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Volkan S. henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu şüpheli yanında bulundurduğu bıçakla Volkan S.'yi kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

Volkan S.'nin yere yığıldığı gören çevredeki vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Volkan S. yaşamını yitirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Kalay

