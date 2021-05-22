Polatlı'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Başkentteki operasyonda Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren çalışmaları neticesinde 29 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 192,77 gram bonzai ve eroin maddesinin yanı sıra 56 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ve 1 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., E.K., S.Ç., İ.H.Ö, B.Y., M.M.A., İ.K., A.Y., C.T., A.B. ve T.Ö. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Engin Yağcı

