Polatlı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Gordion Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Hatice B.'den haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Polatlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Hatice B.'nin yakınlarına 2 gün önce göğsünde ağrı olduğunu söylediği belirtildi.

Hidayet Türkyılmaz

