Polis aracına cip çarptı: 2 polis memuru yaralandı

Olay, saat 23.45 sıralarında Şehit Rafet Karacan Bulvarı Perşembe Pazarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan geçen 41 A 8652 plakalı polis otosuna, Kandıra sapağı istikametine seyreden PLÖ MS 999 plakalı cip çarptı. Savrulan araçlar 41 T 275 plakalı ticari taksiye de çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 polis yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik-Mustafa Taşören

