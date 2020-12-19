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Polis aracında görüntü çeken sosyal medya fenomenine soruşturma

Polis aracında görüntü çeken sosyal medya fenomenine soruşturma
Polis aracında görüntü çeken sosyal medya fenomenine soruşturma

Beyoğlu’nda lüks aracının üstünde karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeninin polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında fenomen hakkında adli işlem başlatılırken, ekip aracında görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Polis aracında görüntü çeken sosyal medya fenomenine soruşturma - Tıkla İzle

İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, “Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis Memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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