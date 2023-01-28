Polis baskınında evleri cephanelik gibi çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille Eyüp A.'nın evine gelen 3 şüpheli, kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçtı. Şüpheliler, aynı gün saat 14.00 sıralarında bu kez Eyüp A.'nın iş yerini kalaşnikof tüfekle kurşunlayıp bölgeden ayrıldı. Silahlı saldırılarda yaralanan olmazken, ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, silahlı saldırıların yaşandığı bölge ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 300'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, aynı mahalledeki bir portakal bahçesine gittikleri tespit edildi. Ekipler, termal kameralı dron ile bölgeyi tarayıp, şüphelilerin saklandığı evi belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, yapılan baskında Uğur Ç. (36), Kadir Ç. (22) ile Muhammet K.'yi (22) yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda dolu fişek ile kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Bahçede ise el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet bulundu.

Fatih Keçe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.