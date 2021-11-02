Polis bıçakla rehin alınan karı-kocayı saldırganın bileğini ısırarak kurtardı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçak eski sevgilisi ile onun kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

Bu sırada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında çilingir fark etti ve zaman kaybetmemek için çilingire kapıyı açtırdı.

Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.

Ancak A.Y. adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.'nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel'in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.

A.Y. gözaltına alınırken, evde eski sevgilisi tarafından rehin alınan E.K. ile kocası A.D. ifadesi alınmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay-Erdi Demur

