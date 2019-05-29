Polis binadan atlamak isteyen genç kızı böyle kurtardı

Edinilen bilgilere göre, olay, Çivril ilçesi Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Sabah saatlerinde Hükümet Konağı binasının karşısında bulunan eski öğretmenevi binasının terasına çıkan Fatma G. isimli genç kız, erkek arkadaşıyla arasında problemler olduğunu iddia ederek aşağı atlamak istedi. Bilekleri kan içinde olan Fatma G.'nin binaya çıkmadan önce bileklerini kestiği anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Polisin ikna çabası yaklaşık 20 dakika sürdü. Ardından ikna edilen genç kadın polis tarafından çıktığı terasın korkuluklarından kucaklanarak içeri çekildi.

Olay sonrası sinir krizi geçiren Fatma G.'nin “beni mahvettiniz ” diye bağırması dikkatlerden kaçmadı. Genç kız olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bülent Çakır