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Polis bu defa aşı için durdurdu

Polis bu defa aşı için durdurdu
Polis bu defa aşı için durdurdu

Türkiye’de korona virüs aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere bu defa aşı yaptırdı. Uygulama, sürücü ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.

Polis bu defa aşı için durdurdu - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere uygulama noktasında kurulan stantta aşı olma imkanı sundu.

Maske kontrolü yapan polisler, vatandaşları İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta aşı olmaya davet etti. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalışmaya yolcular da yoğun ilgi gösterdi.

Araçtan inen yolcular, çadıra geçerek eksik olan korona virüs aşılarını yaptırdı.

Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen yolcu ve sürücüler, aşı olmayan herkesin en kısa zamanda aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Mehmet Bilgin
 

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