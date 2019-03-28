Polis çalan telefonda acı haberi veremedi

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kulaklı Sokak'ta meydana gelen kazada 38 ABE 605 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112, polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince aracın tavanı kesilerek çıkarıldı. Araçtan çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

112 ekipleri araçtan çıkarılan yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, aracın içindeki çantada bulunan telefon çaldı. Polis ekipleri çalan telefonu açarak acı haberi veremedi. Yetkililer kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Alparslan Ötüken