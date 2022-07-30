Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile buldu

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dağlık alanda Hint keneviri bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polis ekipleri, yaya olarak ulaşımın zor olduğu alanda dron uçurarak kenevir bitkilerini görüntüleyerek tespit etti. Dağlık alanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili N.C. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Dağlık alanda ekili olan kenevir bitkileri dron ile görüntülenirken, görüntüde makilerin arasında ekili olan kenevir bitkileri polis ekiplerince sökülerek emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan N.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi

