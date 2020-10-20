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Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi

Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi
Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi

Adana’da Covid-19’a karşı trafik denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları bir taksi şoförüne dezenfektan sorduklarında sürücünün tıraş losyonu çıkartması şaşırttı. Elektrikli bisiklet süren yabancı uyruklu şahısların da polisin "Neden kask takmadınız" sorusuna, "Abi ne kaskı" demesi dikkat çekti.

Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin 115 noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti. Ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

Ekiplerin denetim yaptığı sırada bir taksi sürücüsüne polisin, "Dezenfektanın nerede" diye sorması üzerine şoförün tıraş losyonu göstermesi, araç içerisinde uzun arama sonucu küçük bir dezenfektan bulup göstermesi ise dikkat çekti.

Öte yandan ekipler, kask takmayan ve elektrikli bisiklet kullanan sürücü ile yolcuyu durdurdu. Şahıslara ‘Neden kask takmadınız' diye soran ekipler, şahısların ‘Abi ne kaskı' demesi dikkat çekti. Kimlik göstermeyen şahıslara cezai işlem uygulandı.

Şu ana kadar kent genelinde 47 ceza kesildiği ve denetimin akşama kadar süreceği öğrenildi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay
 

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