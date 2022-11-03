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Polis ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Polis ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Polis ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde devriye gezen polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri polis, 3 kişi yaralandı.

Polis ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Alparslan Türkeş Bulvarı üzeri, Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile devriye gezen polis ekip otosu kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi ile polis aracında bulunan bir polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

Selçuk Şavran
 

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