Polis ekipleri 13. kattan düşüp ölen şahsın kimliğini araştırıyor

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat: 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 13 katlı binanın çatısından düşerek zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın ne amaçla binaya girdiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Uçkaç

