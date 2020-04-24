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Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu

Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu
Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl kutlaması için polis ekipleri 21.00’de kortej oluşturarak siren çaldı.

Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu - Tıkla İzle

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarken polislerde ekip araçlarıyla kortej oluşturarak siren çaldı. Polislerin kutlaması ise drone ile havadan görüntülendi.

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