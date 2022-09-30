Polis ekipleri çikolata dağıtıp dolandırıcılara karşı uyardı

Yenice İlçe Emniyet Amiri ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak konusunda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları için internet ve görsel medya alanında yapılan uyarıların yanı sıra polis ekipleri sokaklar ve meydanlara inerek vatandaşları yüz yüze dolandırıcılık konusunda uyarıyor. Ekipler namaz çıkışı vatandaşlara çikolata dağıtarak dolandırıcılar konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Dilek Kocabaş



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