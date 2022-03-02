Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde 37 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; 14 milyon 511 bin 200 adet makaron, 9 bin 20 adet makaron al sigara, bin 772 paket gümrük kaçağı sigara, 157 kilo kaçak tütün, 11 adet sahte 100 TL, 6 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda kılıç, 2 adet kurusıkı tabanca ile 355 adet tabanca fişeği ele geçirildi.



Burak Can Tokyürek

