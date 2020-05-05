Polis eşlerinin hazırladığı el emeği ürünler gece görev yapan polislere ikram edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle buruk yaşanılan Ramazan ayında, Mehmet Murat Ulucan'ın eşi, Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan bir proje başlattı. Ulucan'ın öncülüğünde polis eşleri tarafından el emeği gıda ürünleri hazırlandı. Ürünler, Antalya'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan polislere ikram edildi.

İkramlardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür eden polisler, huzur ve güvenliği sağlamak için her zaman görevlerinin başında iken, kendilerini her daim destekleyen, dualarında eksik etmeyen sevenlerinin olduklarını bir kez daha hissettiklerini ifade ettiler.