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Polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Polis helikopteri hamile kadın için havalandı
Polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Van’ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, polis ekiplerinin zamanla mücadelesi sonucu helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Polis helikopteri hamile kadın için havalandı - Tıkla İzle

Başkale ilçesinde sıkıntılı hamilelik geçiren Semanur Daban (22) için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter havalandı. Kısa sürede sağlık ekipleriyle birlikte İlçe Jandarma Taburu'na iniş yapan helikopter, Başkale Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından hastayı alarak kent merkezine döndü. Van Ferit Melen Havalimanına iniş yapan polis helikopteri, hastayı güvenli bir şekilde burada bekletilen ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından alınan hasta kadın, tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının 35 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz

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