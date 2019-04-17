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Polis, hırsızları yedikleri abur cuburdan yakaladı

Polis, hırsızları yedikleri abur cuburdan yakaladı
Polis, hırsızları yedikleri abur cuburdan yakaladı

Başkentte hırsızlar soydukları evde unuttukları abur cubur yiyecekler sayesinde kolay bulundu. Polisler yiyecekleri aldıkları büfeyi tespit ederek eşkallerini belirlediği hırsızları kaldıkları evde yakaladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evin kapı kilidini kırarak evden 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet akıllı saat, 1 adet kadın el çantası, 1 adet kolye, 3 adet altın kolye ve ev sahibinin aracına ait yedek anahtar ile 5 Euro nakit para ve 1 adet harici bellek çalan hırsızlar yakalandı. Asayiş Sube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada elde edilen kamera görüntüleri, olayı gerçekleştiren kişilerin Gürcistan uyruklu yabancılar olduğu tespit edildi. Nika T. , Avazı U., Ratı G. ve Roland U. isimli Gürcü hırsızlar büro ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda ikamet etmek için kiraladıkları evde yakaladı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada çalınan eşyaları buldu. 

Polis ekiplerin şüphelilerin yakalanmasında hırsızlık öncesi bir büfeden satın aldıkları abur cubur yiyeceklerin hırsızlığı gerçekleştirdikleri evde bırakmasında aydınlatıcı unsur olduğu bilgisine ulaşıldı.  

İrfan Çalışkan

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