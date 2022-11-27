İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis inşaat işçisi kılığına girerek zanlıyı yakaladı

Polis inşaat işçisi kılığına girerek zanlıyı yakaladı
Polis inşaat işçisi kılığına girerek zanlıyı yakaladı

 İstanbul'da, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 147 zanlı yakalandı. Polis, zanlılardan birini, inşaat işçisi kılığına girip gözaltına aldı.

Polis inşaat işçisi kılığına girerek zanlıyı yakaladı - Tıkla İzle

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışmada, dolandırıcılık suçu başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan hükümlülerin yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla operasyon düzenlendi. Kent genelinde tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla daha önce belirlenen 490 adreste 261 ekip, 531 personelle gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 147 zanlı yakalandı. Polis, zanlılardan birini inşaat işçisi kılığına girerek yakaladı. Aralarında "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "yaralama" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.

Doğan Can Cesur
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.