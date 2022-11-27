Polis inşaat işçisi kılığına girerek zanlıyı yakaladı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışmada, dolandırıcılık suçu başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan hükümlülerin yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla operasyon düzenlendi. Kent genelinde tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla daha önce belirlenen 490 adreste 261 ekip, 531 personelle gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 147 zanlı yakalandı. Polis, zanlılardan birini inşaat işçisi kılığına girerek yakaladı. Aralarında "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "yaralama" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.

Doğan Can Cesur



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