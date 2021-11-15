Polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 17 tutuklama

Kaçakçılara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı operasyonlar sonucu; 2 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 700 adet dolu makaron, 12 bin 200 adet boş makaron, 168 litre dökme içki, 19 şişe gümrük kaçağı alkol, 34 adet tabanca, 3 adet tüfek, 35 adet şarjör, 182 adet dolu fişek, 6 adet kılıç-bıçak ele geçirdi. Ekipler, operasyon kapsamında 85 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.