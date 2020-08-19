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Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi

Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi
Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi

Adana’da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulan ve ölümlü tehdit edildiği öne sürülen kadın için seferber olan polis, kapıyı tekmeyle kırıp açmaya çalıştı, daha sonra sonra çilingir yardımı ile girerek kadını kurtarıp şahsı gözaltına aldı.

Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.M. (44) Mustafa K. (45) birlikte yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra şahsın uyuşturucu kullandığını ileri sürerek H.M. ayrılmak isteyince zanlı Mustafa K. kadının gitmesini izin vermedi. Sabahleyin de kadın kadın yine evden gitmek isteyince tabanca ve bıçakla kadını öldürmekle tehdit edip gitmesine izin vermedi. Artık dayanamayan kadın, ölümü göze alıp evden gitmek isteyince aralarında kavga çıktı. Sesler üzerine apartman sakinleri polisi arayarak bir erkeğin birlikte yaşadığı kadını darp ettiği ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine eve gelen polis kapıyı çaldı ancak kimse açmadı. Polis evden kavga sesleri geldiğini duyunca kadını kurtarmak için kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı. Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir çağrıldı. Polis, çilingir gelene kadar tarafları da sakinleştirmeye çalıştı. Polisin geldiğini duyan zanlı, kendisinin kadın tarafından alıkoyulduğunu ileri sürdü. Kapı çilingir yardımı ile açılınca içeri giden polisler, şahsı gözaltına aldı. Kadın ise gözyaşları içinde bir süredir erkek arkadaşı tarafından alıkonulduğunu ölümle tehdit edildiğini sabah çıkan kavgada darp edildiğini, bacağından hafif şekilde bıçakla yaralandığını söyledi. Genç kadın, polisleri silahın yerini de gösterip zanlının uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Polis, zanlıyı ve genç kadını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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