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Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı

Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı
Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı

Beyoğlu'nda Güvenlik Bora Amirliği ekiplerince kahvehaneye düzenlenen korona virüs baskınında bir kişi camdan kaçmaya çalıştı. Yüksekliği görünce fikir değiştirerek bu kez kahvehaneye tırmanan şahsa, ceza kesildi.

Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı - Tıkla İzle

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kahvehanelere ve kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Keçecipiri Mahallesi Müderris Ali Caddesi'ndeki kahvehane giren ekipler, içeride oyun oynayan 14 kişiye toplam 48 bin 426 TL ceza kesti.

Ekiplerin kahvehane baskını sırasında ilginç bir görüntü oluştu. Polis baskınıyla panikleyen bir kişi, camdan atlayarak kaçmak istedi. Ancak aşağı baktığında mesafenin yüksek olduğunu gören şahıs, vazgeçerek tekrar kahvehaneye tırmandı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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