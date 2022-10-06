Polis kılıktan kılığa giriyor, suçluları yakalıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kurye kılığına giren polis Battalgazi Mahallesi'nde şüphelenmesi üzerine bir şahsı durdurularak üst araması yaptı. Şahsın yapılan aramasında üzerinden 60 santimetre uzunluğunda bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ali Göç

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